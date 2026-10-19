Населенный пункт освободили подразделения из состава группировки войск «Восток». Тимур Шерзад19-10-2026 11:53 Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Омельник на территории Запорожской области.
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