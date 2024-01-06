Абсолютно новый Duster: все цены и комплектации

Румынская «дочка» Renault, фирма Dacia, раскрыла прайс-лист кроссовера третьего поколения. Во Франции базовый Dacia Duster будет стоить 19 690 евро (1,96 миллиона рублей): на девять процентов больше, чем модель уходящей генерации.