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The Spectator: Зеленский пережил несколько плохих дней из-за США и Франции

The Spectator: Зеленский пережил несколько плохих дней из-за США и Франции

Последние несколько дней были для украинского президента Владимира Зеленского откровенно плохими – вероятно, ему пришлось закрыть лицо руками, когда он наблюдал за бессвязным выступлением Джо Байдена на дебатах и триумфом Дональда Трампа на этом фоне, пишет The Spectator.

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