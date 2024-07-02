The Spectator: Зеленский пережил несколько плохих дней из-за США и Франции

Последние несколько дней были для украинского президента Владимира Зеленского откровенно плохими – вероятно, ему пришлось закрыть лицо руками, когда он наблюдал за бессвязным выступлением Джо Байдена на дебатах и триумфом Дональда Трампа на этом фоне, пишет The Spectator.