Враг снова бросил технику на прорыв на Запорожском фронте (ВИДЕО)

ВСУ снова бросают технику на прорыв на Запорожском фронте. После того, как наши парни сожгли атакующие украинские танки, ВСУ снова бросили в «кавалерийскую» атаку бронегруппу, пытаясь прорваться в районе Степового-Камянского в Запорожской области.
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