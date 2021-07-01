Собянин сообщил о начале ревакцинации в Москве

Жители российской столицы с 1 июля могут пройти ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля соответствующая запись будет доступна в поликлиниках.
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