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Си Цзиньпин приедет на празднование Дня Победы в Москве

Си Цзиньпин приедет на празднование Дня Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне<strong>Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве.

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