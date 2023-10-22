Российские бойцы уничтожили пикап ВСУ на соледаро‑артемовском направлении

РИАМО - 22 окт. Военнослужащим разведывательного подразделения «Южной» группировки войск удалось уничтожить пикап 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на соледаро-артемовском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии