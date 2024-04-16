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"Воды обещают очень много": Тюменский губернатор объявил о срочной эвакуации из-за паводка

"Воды обещают очень много": Тюменский губернатор объявил о срочной эвакуации из-за паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения из-за паводка. Он отметил, что затопление ожидается более масштабное, чем предполагалось ранее: "Воды обещают очень много".

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