"Воды обещают очень много": Тюменский губернатор объявил о срочной эвакуации из-за паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения из-за паводка. Он отметил, что затопление ожидается более масштабное, чем предполагалось ранее: "Воды обещают очень много".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии