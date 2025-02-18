Исполненный долг: в Волгограде показывают трофеи нынешних российских бойцов

Многие представленные предметы могу рассказать о сути врага, которому приходится противостоять.фото: Иван Илюхин/ГлагоLВ музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде открылась выставка «Афганистан 1979-1989.
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