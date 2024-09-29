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MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл гонку и упрочил лидерство в общем зачете, Акоста – 2-й, Баньяя – 3-й

Пилот «Прамак» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Индонезии. Лидер общего зачете очень уверенно провел заезд и упрочил свое преимущество в чемпионате.

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