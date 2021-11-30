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Левандовски – лучший центрфорвард по версии ESPN, Холанд – 2-й, Ибрагимович – 10-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров. В список десяти лучших центральных нападающих вошли: 1) Роберт Левандовски («Бавария», в прошлогодней версии рейтинга был 1-м); 2) Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, 2); 3) Карим Бензема («Реал», 3); 4) Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси», 5); 5) Харри Кейн («Тоттенхэм», 4); 6) Луис Суарес («Атлетико», вне рейтинга); 7) Лаутаро Мартинес («Интер», вне рейтинга); 8) Чиро Иммобиле («Лацио», 7); 9) Александер Исак («Реал Сосьедад», вне рейтинга); 10) Златан Ибрагимович («Милан», вне рейтинга).

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