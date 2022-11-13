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Форвард «Адмирала» Саюстов о Тамбиеве: «Он не жесткий, а требовательный. Спрашивает с каждого, все отдаются на 200%»

Дмитрий Саюстов поделился мнением об успехах «Адмирала» в текущем сезоне.  В прошлом сезоне клуб из Владивостока не попал в плей-офф, а сейчас идет в топ-4 на Востоке.

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