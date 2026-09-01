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На XI Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

На XI Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» под названием «Дальний Восток - единство в наших сердцах» прошла в рамках XI Восточного экономического форума.

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