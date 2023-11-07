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Блогер и исполнитель Xollidayboy может не доехать до Самары

Блогер и исполнитель Xollidayboy может не доехать до Самары

Его выступление было запланировано на 11 ноября в одном из концертных залов города.Вместе с тем, вчера, 6 ноября, стало известно о том, что уроженцу Севастополя Ивану Минаеву (Xollidayboy) во время его тура в Минеральных Водах сотрудники военкомата вручили повестку.

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