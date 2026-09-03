Начальник психологической лаборатории ИК-5 вошла в число лучших молодых специалистов Вышневолоцкого округа

Успех сотрудников ИК-5: от Молодежной доски почета до победы в кулинарном конкурсе. В минувшие выходные Вышний Волочек с размахом отметил 830-летие со дня первого упоминания города в летописях.
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