Фетисов заявил о превосходстве советского хоккея над североамериканским Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей.
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