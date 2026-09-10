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Царьград

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Верующим объяснили, какие грехи связывают с болезнями

Верующим объяснили, какие грехи связывают с болезнями

В православии болезнь воспринимают как повод заглянуть в свою душу.В православии недуги рассматриваются не только как телесное страдание, но и как возможность обратить взор на внутреннее состояние человека.

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