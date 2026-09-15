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Любимец королевы, «запасной» и Мегзит: сможет ли принц Гарри помириться с семьей

Любимец королевы, «запасной» и Мегзит: сможет ли принц Гарри помириться с семьей

Минувшим августом принц Гарри прилетел в Лондон вместе с Меган Маркл и детьми. Формально — исключительно как частное лицо, ведь от королевских обязанностей герцог Сассекский давно отказался.

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