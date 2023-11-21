Global Look Press/Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency Операция "Майдан-3" начнется на Украине в декабре 2023 года, заявил британскому таблоиду The Sun президент Украины Владимир Зеленский.
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