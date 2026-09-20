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Мировое обозрение

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На Украине уже уничтожено свыше 2 млн «квадратов» складов

На Украине уже уничтожено свыше 2 млн «квадратов» складов

Украинская логистика столкнулась с обвалом, масштабы которого до недавнего времени не решались признавать даже сами участники рынка.

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