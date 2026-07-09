Муж Распутиной Виктор возмутился, что певице назначили пенсию в 8 тысяч рублей

Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров выразил возмущение в беседе с mk.ru размером ее пенсии. Он рассказал, что артистка могла оформить пенсию по возрасту еще несколько лет назад, но не занималась этим.
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