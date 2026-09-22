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БПЛА «Герань» поразили склады ВСУ в Запорожье и Харьковской области

БПЛА «Герань» поразили склады ВСУ в Запорожье и Харьковской области

Специалисты беспилотных систем Вооруженных сил России нанесли удары по двум складам ВТИ в Запорожье и одному – в Харьковской области.

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