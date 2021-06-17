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О добровольном уходе Путина – инфа из первых рук

О добровольном уходе Путина – инфа из первых рук

Фото © Kremlin.ruНет, это не сладкозвучные трели профессора Соловья – он в последнее время как-то вовсе пропал с радаров.

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Igara Der
Бла бла бла,пенсвозраст не повысю,Конституцию не трону,по 2300$ дам,и т.д. и т.п.
Елена Вел
Если вы тупой - лучше молчите. Про Конституцию - особенно. Мы и так жили с 93 года по Конституции - написанной под западные интересы, а пенсионный возраст, хотели повысить уже давно. Еще Примаков говорил . "не позавидую тому Президенту, кто на это решится" Путин решился. И к этому были все основания.
вячеслав харченко
Статьи, в которых были освещены "западные интересы", в студию, по пунктам.
Елена Вел
Читать в школе учат. Конституцию возьмите, не исправленную и найдете все ответы. Вы её когда читали в последний раз? Если вообще читали
Igara Der
Ух,ты,грамотная нашлась,видать зарплата хорошая или пенсия.А сейчас Конституция переписана под наши интересы?А м(х)ер Москвы, вводя принудиловку вакцинироваться,видимо всю Конституцию проштудировал,чтобы людям не навредить.Да срали "они"и на вас и на меня и на всех остальных,нарушая и Конституцию и ТК и проч. и проч.
Елена Вел
Еще раз повторяю, прочтите Конституцию именно 93 года издания. Много чего нового для себя откроете. И опять же, вот тут параллельно с этой статьей, как раз обсуждаем тему вакцинаций. Вы - яркий пример того, о чем мы там спорим и дискуссируем. Тех кто прививается - называют зомбированными , а тех, кто нет - идиотами. Власть оставляет всё надеясь на сознательность граждан - плохо. Аргумент - бездействует. Власть - собирается принудительно - ещё хуже! "Хочет всех сделать рабами!" Где выход? Определитесь.
вячеслав харченко
Уход от прямого вопроса, все понятно, вы не читали ни советской, 77 года, ни 93-го, тем более, не сравнивали, там нет ничего подобного, выдумки и плагиат в угоду несменяемого.
Елена Вел
Не пытайтесь меня в чем-то подловить Советскую мы вынуждены были читать еще в школе. После 93 - не только читала, но даже статьи сама писала, перед тем, как поправки делали. Мне что, подорваться для Вас лично покопаться в своих записях? Вам читать лень, хотя думаю, что Вы прочитав ничего там не поймете. Потому как перед изменениями, эт темы активно муссировались в СМИ. После выходных, вот специально найду и выложу про это лично для Вас, Хотя информация будет уже устаревшей. Но выйдет ли она, это будет зависеть не от меня а от модераторов сайта.
вячеслав харченко
Я не поленился, прочитал и сравнил этот силос, потому и настаиваю, по пунктам приведите конкретно, где была прописана зависимость от Запада, это бред для глупых буратин, которые ходят на почту за новостями.
Елена Вел
Если прочли, тогда претензии к своему интеллекту. Читаю книгу - вижу фигу, это про Вас. Бегло прочесть, это еще не значит понять. А вот теперь, я Вам по статьям (из конституции), все разъясню. Желание возникло. Или ловите статью (хотя не уверена что тут пройдет) либо читайте у меня на странице. Но после выходных.
вячеслав харченко
В подправках, действительно ,фига, если не исполнять собственных законов, никакие подтесывания не помогут, в итоге.
Елена Вел
Потом поговорим, если возникнет желание - у меня - найти для вас старую статью, а у вас - хотя бы попытаться понять о чем она
вячеслав харченко
Не надо умничать, пожалста, свои выводы я уже давно сделал, я сужу по своему большому городу, моим глазам свидетели не нужны, чтобы понять, что такое putinism.
Елена Вел
Да как угодно Вам. Мне без разницы.
Елена Вел
Королева Великобритании никого не смущает? И что Путин должен был сказать - "я буду править вечно?" Понятное дело, он не кощей бессмертный. Но вот преемника он найдет себе стоящего, я не сомневаюсь. Кто-то желает, чтобы достигнутое, развалили? Ну это лишь открытые пособники нового развала страны в угоду западу.
вячеслав харченко
А он кто ? Королёк , что ли? Или уже себя таковым считает, бывший портфеленосец Собчака?
Елена Вел
Не стройте из себя невежду, более чем вы есть. Или думаете, что Президент просто уйдет и ему будет плевать на всё что будет после него? Он уже собрал вокруг команду, людей продолжателей. Не сомневайтесь даже.
вячеслав харченко
Продолжателей чего? Организованного хищения богатств страны, в угоду кучки семей, в этом не сомневаюсь ни на йоту.
Елена Вел
Вы что, во вчерашнем дне застряли? Какой кучки семей? Вы заложник мышления ... ну не хочется как-то уязвлять Ваше самолюбие. Оставайтесь при своем мнении, ладно? Я все равно буду для вас в оппозиции.
вячеслав харченко
Назвать поименно ? Чего напрягаться, в думке только три миллиардера, остальные миллионэры, на ровном месте или это новость для вас, как то, что от ельцинского 8 летнего правления досталось 6 миллиардеров, которых знали поименно, а сейчас этих упырей развелось 110 ,около того или это тоже откровение, вы их количеством определяете могущество страны, ну тогда, разумеется, вы будете в оппозиции, ко всему остальныму народу, один вопрос, вам на кой это надо, их отмазывать от сажи, думаете заметят и подадут?
вячеслав харченко
"не засиделся" ,это хамский вопрос? А сидеть всеми способами до гробовой доски, это не хамство, а подтесать дважды конституцию ,это не хамство? Так что все эти финты с " уходом" ,пустой звук, как говорил Рабинович ,"не дождетесь".
Елена Вел
Вы не переребарщивайте в своих высказываниях. У вас что есть на заметке достойный кандидат? За него ратуете? Какими такими "всеми способами"? Кто "подтесал" Конституцию" При чем дважды? Вы вообще в уме?
Igara Der
Вячеслав,что с такой спорить-у неё ж в спальне портретики "этих"висят,как в СССР-члены Президиума верховного совета СССР.
Елена Вел
Вы были у меня в спальне? А со мной и спорить не надо. Читайте Конституцию - ДО и ПОСЛЕ. А потом, если конечно ума хватит там разобраться, что было и что стало - продолжим диалог.
Ирина
Всё дураков ищите ? Путин с той Конституцией правил 20 лет ,а потом как приспичило ? Все уже давно поняли ,что Путин изменяет Конституцию только ради СЕБЯ -первый раз изменил ,чтобы вместо 4 лет президентского срока ,стало 6 лет ,а второй -чтобы стать пожизненным правителем России . А народу от этих изменений Конституции ничем лучше не стало .
Елена Вел
С глупыми диалог вести - себя не уважать. Идите лучше щи варить.
Ирина
Ха ,что ,кроме быдляцкого хамства ,можно ждать от платных холуев власти кремлеботов .
вячеслав харченко
Объясняю на пальцах. 1.Поднятие срока с 4 до 6 , прокатило. 2 Пожизненное сидение на троне в любом качестве, придуманный на ровном месте "госсовет" для вечных сидельцев, никакой монархии такая синекура не снилась.
дмитрий казанцев
Никуда Путин не уйдёт,пускай либерасты заткнуться.
Татьяна Тучак
Ты или вор, или олигарх, или бот. Если не то и не другое, и не третье остается одно - дблблд! Из-за таких дбл .в страна в полной Ж.
вячеслав харченко
Конечно не уйдет, вынесут, на лафете, было уже, насмотрелись.
вячеслав харченко
Такие любят портреты президентов в буклях, желательно по 100 ассигнациями.
Igara Der
В спальне не был,а надо? Диалог,я думаю,неуместен-вы за путина,я против.
Елена Вел
Против так против. Ваше дело. Мне собственно без разницы.
вячеслав харченко
Даже не 20, а все 27, всех все устраивало и была какая никакая сменяемость власти, пусть даже рокировка, но после 12 года поперли "прорывы".
Елена Вел
А ты просто дебилка. Называть людей кто не ваших взглядов тем, кого вы там обозначили- верх идиотизма.
Igara Der
Такая же фигня.

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