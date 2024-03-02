Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чтобы оправдать потери США на Украине, никаких катастроф вертолетов не хватит

Чтобы оправдать потери США на Украине, никаких катастроф вертолетов не хватит

Макрон только заикнулся о вводе войск, а западный спецназ уже воюет против России в незалежной Светлана Гомзикова Военные из западных стран уже присутствуют на территории незалежной, но неофициально.

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Комментарии
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Астон Мартин
все поливаешь
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16 час.
Олег Самойлов
КОГО? И ЧЕМ? Иль ты с ПРАВДОЙ НЕ согласен? Тебе НЕ является это вот доказательством:   1.    https://www.youtube.com/watch?v=4U5GGB4tC48&amp;ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8         2. https://all-history.mirtesen.ru/blog/43882927921/Zolotaya-molodyozh-SSSR-Ih-prestupleniya-ostavalis-bez-nakazaniy?utm_referrer=mirtesen.ru        3. https://medvejiyugol.ru/blog/43450565149/Kolbasa-i-myaso-za-radost-pochemu-v-SSSR-oni-byili-defitsitom-a-?utm_referrer=mirtesen.ru          4. https://dzen.ru/video/watch/65145c39b503eb6059e00bc0       5. https://genby.livejournal.com/809729.html    6.https://www.youtube.com/watch?v=O_vCxP166Ok&amp;ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5     Хватит иль добавить еще сотенку-другую?    Или это всё вранье на самый честнейший СССР и социализм?
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15 час.
Астон Мартин
в других государствах были и есть проблемы похлеще но почему то нигде не нашлось аналогов горбачева и никому в голову не пришла глупая идея развинчивать и демонтировать свое государство и менять строй  из за разного рода мелочей
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1 час.

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