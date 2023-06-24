Военное обозрение

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Российские бойцы на линии фронта: «Наше дело – уничтожать врага»

Российские бойцы на линии фронта: «Наше дело – уничтожать врага»

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнение боевых задач, несмотря на сложившуюся ситуацию с ЧВК «Вагнер».

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