Экс-глава ГИБДД «Шалинский» получил взятку дровами на 110 тысяч

Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Шалинский», который с февраля по март 2026 года получил через посредников от учредителя лесозаготовительной компании березовые дрова на 110 тысяч рублей за сокрытие нарушений водителей предприятия.