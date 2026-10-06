Экс-глава ГИБДД «Шалинский» получил взятку дровами на 110 тысяч

Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Шалинский», который с февраля по март 2026 года получил через посредников от учредителя лесозаготовительной компании березовые дрова на 110 тысяч рублей за сокрытие нарушений водителей предприятия.
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