Алгоритм эскалации ядерного конфликта давно проработан — Кургинян

Ядерный конфликт не является чем-то невероятным, он возможен, и алгоритм его эскалации вполне проработан, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 2 октября в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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