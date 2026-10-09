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Алгоритм эскалации ядерного конфликта давно проработан — Кургинян

Алгоритм эскалации ядерного конфликта давно проработан — Кургинян

Ядерный конфликт не является чем-то невероятным, он возможен, и алгоритм его эскалации вполне проработан, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 2 октября в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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