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«Мосбилет» рассказал о самых интересных усадьбах Москвы для летних прогулок

«Мосбилет» рассказал о самых интересных усадьбах Москвы для летних прогулок

Останкино, Кусково, Царицыно, Коломенское и Измайлово — дворцы XVIII века, старинные парки и концерты классической музыки«Мосбилет» собрал пять московских усадеб, где интересно путешествовать: музеи-заповедники «Останкино и Кусково», «Царицыно», «Коломенское» и усадьбу Измайлово.

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