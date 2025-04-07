Что-то с памятью у лидера сербов стало…

Александр Вучич заявил, что его страна была освобождена во Второй мировой войне своими силами На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заметила: «Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной Армии освобождал Европу и, в частности, Югославию».