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Что-то с памятью у лидера сербов стало…

Что-то с памятью у лидера сербов стало…

Александр Вучич заявил, что его страна была освобождена во Второй мировой войне своими силами    На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заметила: «Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной Армии освобождал Европу и, в частности, Югославию».

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Комментарии
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Александр Корякин
Этому ублюдку гарант будет жать руку 9 Мая?
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7 час.
вц
валентина цой
да..., и ты Брут туд же... Что-то в последнее время Вучич как тот флюгер мотается...
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6 час.
Сергей
Эрдоган, Вучич, Пашинян... Одна компания, и нашим и вашим...
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1 час.
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