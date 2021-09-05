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Американское издание: Вместо F-35C ВМС США могли получить палубный стелс-штурмовик

Американское издание: Вместо F-35C ВМС США могли получить палубный стелс-штурмовик

Военно-морские силы США могли получить на вооружение новый палубный штурмовик вместо истребителя пятого поколения F-35C, пишет автор статьи для американского издания Military Watch, однако программа разработки нового самолета не была реализована.

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