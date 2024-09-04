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Политический вестник

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Масштабный скандал на Украине: После ударов России начался бунт, но настоящая катастрофа впереди

Масштабный скандал на Украине: После ударов России начался бунт, но настоящая катастрофа впереди

Кризис, который произошёл в кругу чиновников, спровоцировал масштабный скандал на Украине. После сокрушительных ударов России начался бунт, но настоящая катастрофа впереди.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  кажи  гоп, пока  не перепрыгнул. Рано  радоваться, пока  не форсировали  Днепр. Немцы  до конца войны  стояли  горой  за  Гитлера. Да  и  не видно массовой  сдачи  в  плен вояк  ВСУ,
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