Масштабный скандал на Украине: После ударов России начался бунт, но настоящая катастрофа впереди

Кризис, который произошёл в кругу чиновников, спровоцировал масштабный скандал на Украине. После сокрушительных ударов России начался бунт, но настоящая катастрофа впереди.
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