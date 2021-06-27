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СРОЧНО: Армия ДНР нанесла ответный удар по врагу после ранения мирной женщины

СРОЧНО: Армия ДНР нанесла ответный удар по врагу после ранения мирной женщины

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Армии ДНР.

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Alex Alex
И так надо действовать Дончанам каждый раз, когда ВСУшники совершают свои бандитский обстрелы Донбасса! Причём ответный огонь должен быть таким, чтобы у ВСУшников не возникало желания повторять обстрелы!
Walery
Ну вот - наконец то! Но, Этого мало - следует преследовать противника и агрессора в целях его повторного не нападения. Надо уничтожать и отбирать у них оружие и склады боеприпасов.

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