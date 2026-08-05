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Диетолог Лебедева призвала не есть шашлыки в жару

Диетолог Лебедева призвала не есть шашлыки в жару

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о правилах питания в условиях аномальной жары, когда столбики термометров достигают 30 градусов и выше.

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