Диетолог Лебедева призвала не есть шашлыки в жару

Новости внутренней и внешней политики в России

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о правилах питания в условиях аномальной жары, когда столбики термометров достигают 30 градусов и выше.