Диетолог Лебедева призвала не есть шашлыки в жару

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о правилах питания в условиях аномальной жары, когда столбики термометров достигают 30 градусов и выше.
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