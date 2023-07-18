По делу Елены Блиновской арестовали почти 100 млн рублей и 21 объект недвижимости

В рамках уголовного дела о неуплате автором "марафонов желаний" Еленой Блиновской и её мужем налогов суд наложил арест на 21 объект недвижимости в трёх регионах России, а также на денежные средства в разной валюте в размере почти 100 млн рублей.
В рамках уголовного дела о неуплате автором "марафонов желаний" Еленой Блиновской и её мужем налогов суд наложил арест на 21 объект недвижимости в трёх регионах России, а также на денежные средства в разной валюте в размере почти 100 млн рублей.
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