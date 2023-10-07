В Канаде назвали аморальной политику Запада по ослаблению РФ Украиной

Попытки западных стран ослабить Россию с использованием украинского конфликта являются аморальными. В конце концов это уничтожит Украину, заявила канадский политический комментатор Ариана Гиц в своих соцсетях, пишет РИА Новости.
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