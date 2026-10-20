Танкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена | © Фото : Havariekommando Попытка конфискации нефтяного танкера Eventin обходится Германии в тысячи евро ежедневно, общие расходы на содержание судна уже достигли 3 миллиона евро, сообщает медиагруппа RND со ссылкой на подсчеты экспертов.
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