Кораблям в Финском заливе посоветовали вспомнить, как пользоваться картой и компасом – GPS засбоил

Финны могут радоваться, они официально «выпросили». Россия дала чётко понять, какие «преимущества» несёт с собой их вступление в НАТО, а заодно – и проведение истеричной русофобской политики.
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