Reuters: НАТО понадобится 35-50 новых бригад в рамках планов по защите от нападения со стороны России

Североатлантическому альянсу потребуется создать от 35 до 50 новых бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванных западных военных.
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