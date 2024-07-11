Рассказывает эксперт: изменение вида разрешённого использования земельного участка в Сочи Процедура проста и требует всего двух посещений МФЦ.
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Рассказывает эксперт: изменение вида разрешённого использования земельного участка в Сочи Процедура проста и требует всего двух посещений МФЦ.