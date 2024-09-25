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Политика как она есть

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Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру

Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором».

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Комментарии
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Александр Леушин
Фантазёр зе однако, не давайте зе дурь, а то его плющит не по детски.
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