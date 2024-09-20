Покушение на школьницу на улице Ворошилова: что общего у арестованного грузчика с серийным насильником Лифтёром Невский районный суд накануне отправил в «Кресты» 39-летнего грузчика Александра Г.
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Покушение на школьницу на улице Ворошилова: что общего у арестованного грузчика с серийным насильником Лифтёром Невский районный суд накануне отправил в «Кресты» 39-летнего грузчика Александра Г.