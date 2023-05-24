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Немецкая овчарка вцепилась в горло девятилетнему мальчику на детской площадке в Сочи

Немецкая овчарка вцепилась в горло девятилетнему мальчику на детской площадке в Сочи

Правоохранительные органы организовали проверку по факту нападения агрессивного животного на ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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