Почему в СССР томатный сок пили с солью: причины и традиции

Томатный сок в Советском Союзе был самым любимым и доступным народным напитком. Практически в каждом отделе «Соки-Воды» или обычном гастрономе стояли высокие стеклянные конусы с густой красной жидкостью, а прямо на прилавке рядом с продавцом неизменно находились баночка с поваренной солью и граненый стакан с водой, где плавала чайная ложка.
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