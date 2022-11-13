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Светлов о замене Третьяка после 5 пропущенных голов: «Не хотели, чтобы он развалился»

Главный тренер «Сочи» оценил игру вратаря Максима Третьяка в матче с «Торпедо» (3:5). «Сложно сказать, опоздали ли мы с заменой Третьяка.

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