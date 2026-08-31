What To Watch Monday: DWTS: The Next Pro And Ninja Warrior Winners Revealed, Furious Finale, Kelly Clarkson Signs Off, And More

On TV this Monday: DWTS: The Next Pro and American Ninja Warrior declare winners, Furious wraps its freshman run, and Kelly Clarkson ends her daytime talk show.
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