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Президент Индонезии Прабово Субианто отметил память о помощи СССР в годы независимости страны

Президент Индонезии Прабово Субианто выступил на пленарном заседании XI Восточного экономического форума во Владивостоке, где отметил значимость исторической поддержки, оказанной Советским Союзом в первые годы независимости Индонезии.

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