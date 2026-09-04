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«У ветра нет хвоста» и ещё 5 фильмов Международного кинофестиваля стран СНГ в Сыктывкаре

«У ветра нет хвоста» и ещё 5 фильмов Международного кинофестиваля стран СНГ в Сыктывкаре

Республике Коми — 105 лет. К юбилею в регионе запустили культурно-туристический проект «КомиЛето», объединивший события в сфере искусства, гастрономии, туризма и спорта.

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