Мощность взрыва на Рязанском проспекте оценили в 200 г тротила

Сработавшее утром во вторник на Рязанском проспекте в Москве взрывное устройство, по предварительным данным, имело мощность около 200 г тротила, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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