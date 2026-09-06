«Чего вы лезете?»: Кедми вышел из себя из-за разговоров о запуске дронов вглубь России с территории Казахстана

Телеканал "78" В России ходят упорные слухи об использовании Украиной территории Казахстана для запуска дронов вглубь РФ.
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