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ВТБ подал иск к британской «дочке» VTB Capital на 2,4 млрд рублей

ВТБ подал иск к британской «дочке» VTB Capital на 2,4 млрд рублей

РИАМО - 9 фев. Российский банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении британской «дочки» VTB Capital Plc с требованием взыскать с нее 2,4 млрд рублей задолженности по овердрафтному кредиту, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

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